Российские методы переработки отходов начнут продвигать на зарубежные рынки

Ассоциация «Ресурс», содействующая развитию экономики замкнутого цикла и созданная при поддержке Российского экологического оператора, заключила договор о сотрудничестве с Национальным координационным центром международных деловых связей, передает пресс-служба РЭО.

Цель этого партнерства заключается в продвижении российских технологий переработки на мировую арену.

«Целью соглашения является укрепление инвестиционного и экспортного потенциала, а также поддержка участников международной экономической деятельности. Это партнерство необходимо нам для активного выведения на экспорт технологий и продукции членов Ассоциации, а также для содействия взаимодействию с надежными поставщиками оборудования для российского рынка на стабильных условиях», — подчеркнула исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

В 2024 году «Ресурс» организовал несколько мероприятий в рамках БРИКС и Евразийской экономической комиссии. Представители различных стран, принимавших участие в этих форумах, проявили интерес к российским технологиям и оборудованию для переработки органических отходов (включая биореакторы разного типа, компостные рыхлители), очистки и опреснения воды, а также к некоторым видам продукции переработки.

«Данное соглашение о сотрудничестве даст возможность нашим организациям развивать международное партнерство в области продвижения современных технологий и методов переработки различных видов отходов со странами Азии и Африки, а также осуществлять обмен опытом и вовлекать российский бизнес в решение важной государственной задачи — создание удобной и безопасной среды для жизни людей», — заявил вице-президент НКЦ Павел Кузнецов.

Ассоциация «Ресурс» объединяет отраслевые организации, занимающиеся управлением отходами производства и потребления, включая твердые коммунальные отходы. Она была создана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке РЭО.