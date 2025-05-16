Российские медиа и блогеры объединяются против цифровых угроз для подростков
Гендиректор медиахолдинга «ФедералПресс» Надежда Плотникова предложила создать коалицию медиа и блогеров.
Это необходимо для массового просвещения родителей и педагогов об интернет-угрозах. Законодатели, общество и силовики бьют тревогу: детская преступность в Сети растет.
«Поэтому критически важно насытить информационное пространство предупреждениями о реальных опасностях — от кибербуллинга до вовлечения в преступные сообщества», — подчеркнула Плотникова.
По данным Генпрокуратуры, количество тяжких преступлений с участием подростков, спровоцированных онлайн-деятельностью, выросло на 40%. Только за первые 2 месяца 2025 года в Москве зафиксировано 35 таких случаев.
Депутаты рассматривают поправки в закон о защите детей от вредоносного контента, чтобы усилить контроль за деструктивными онлайн-сообществами.