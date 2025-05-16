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Российские медиа и блогеры объединяются против цифровых угроз для подростков

Это необходимо для массового просвещения родителей и педагогов об интернет-угрозах. Законодатели, общество и силовики бьют тревогу: детская преступность в Сети растет.

«Поэтому критически важно насытить информационное пространство предупреждениями о реальных опасностях — от кибербуллинга до вовлечения в преступные сообщества», — подчеркнула Плотникова.

По данным Генпрокуратуры, количество тяжких преступлений с участием подростков, спровоцированных онлайн-деятельностью, выросло на 40%. Только за первые 2 месяца 2025 года в Москве зафиксировано 35 таких случаев.

Депутаты рассматривают поправки в закон о защите детей от вредоносного контента, чтобы усилить контроль за деструктивными онлайн-сообществами.