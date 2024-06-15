Российские корабли стали народным зрелищем для жителей Гаваны

Российские корабли из отряда Северного флота продолжают находиться на Кубе с официальным визитом. Жители Гаваны в пятницу собрались перед пирсом Сьерра Маэстра, чтобы понаблюдать за российскими судами, сообщает РИА Новости .

«Мои дети никогда не видели подводную лодку, как и я, и такой большой буксир, и мы не могли упустить возможность приехать сюда и насладиться этим морским зрелищем», — сказал житель Гаваны Габриэль Сонейра.

Он подчеркнул, что вернется на пирс в субботу, чтобы попасть на российский фрегат и увидеть вблизи российских моряков.

12 июня корабельная ударная группа Северного флота вошла в порт Гаваны в рамках дальнего похода. В отряд входят АПЛ «Казань», фрегат «Адмирал Горшков», танкер-снабженец «Академик Пашин» и спасательный буксир ВМФ России «Николай Чикер». Российская делегация пробудет на Кубе до 17 июня.

Ранее на Западе предположили, что значат «кубинские маневры» президента России Владимира Путина. По мнению американских СМИ, новые маневры стали ответом на действия Вашингтона, который разрешил украинцам атаковать военные объекты в РФ с применением западного оружия.