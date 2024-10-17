Российские десантники уничтожили танк Leopard под Курском
Начальник артиллерийского подразделения с позывным «Нева» рассказал, что российские десантники в составе группировки войск «Север» уничтожили немецкий танк Leopard украинской бронегруппы на границе Курской области, сообщает РИА Новости.
По его словам, танк показал противнику, что их бронегруппа была вскрыта и дальнейшее продвижение техники стало невозможным.
Он отметил, что для уничтожения танка было израсходовано четыре снаряда.
Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.
Ранее украинская армия за сутки боев в Курской области потеряла до 70 человек ранеными и убитыми. Шесть солдат ВСУ сдались плен.