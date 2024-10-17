Российские десантники уничтожили танк Leopard под Курском

сегодня в 06:20

Начальник артиллерийского подразделения с позывным «Нева» рассказал, что российские десантники в составе группировки войск «Север» уничтожили немецкий танк Leopard украинской бронегруппы на границе Курской области, сообщает РИА Новости .

По его словам, танк показал противнику, что их бронегруппа была вскрыта и дальнейшее продвижение техники стало невозможным.

Он отметил, что для уничтожения танка было израсходовано четыре снаряда.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее украинская армия за сутки боев в Курской области потеряла до 70 человек ранеными и убитыми. Шесть солдат ВСУ сдались плен.