Российские бойцы спасли раненых ВСУ, которых бросило командование

Экс-офицер полиции Украины, пленный Роберт Погорелов рассказал, что российские военные спасли раненых бойцов ВСУ, которых бросили сослуживцы. Об этом сообщает РИА Новости .

Погорелов попал в украинскую армию после мобилизации, он был командиром группы эвакуации. После того как их позиции начали штурмовать ВС РФ, военный приступил к эвакуации раненных.

«Мы выносили уже на точку эвакуации. Я выходил на Халка, это командир роты Халько Юрий Владимирович. Мне бы хотелось ему в глаза посмотреть… Мы выносили очень много ребят», — сказал пленный.

Он добавил, что также неоднократно запрашивал у командира эвакуацию, а он просто отключился от связи.

По словам украинца, военные из 37-й и 40-й бригад ВС РФ оказали бойцам ВСУ первую медпомощь, напоили водой из своих фляг.