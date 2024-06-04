Российские беспилотники стали применять против ВСУ умные мины «Вкладыш»

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На кадрах видно, как российские дроны сбрасывают новые мины на обнаруженные позиции противника.

Умные мины «Вкладыш» являются инновационной разработкой Научно-исследовательского инженерного института в подмосковной Балашихе. Боеприпас способен действовать как мина и граната.

«Вкладыш» после развертывания выпускает контактные нити в радиусе 10 метров. Мина срабатывает как только противник задевает один из незаметных датчиков «смертоносной паутины». Механизм действия — осколочный с круговым поражением.

Ранее стало известно, что квадрокоптер-камикадзе «Русак» и легкое ударное крыло «Тювик» впервые представят в рамках международной выставки HeliRussia-2024. Главной особенностью беспилотников станет система самонаведения на последнем участке полета.