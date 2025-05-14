Российская онлайн-платформа запустила новый пакет услуг для предпринимателей

По итогам 2024 года более 200 тысяч новых субъектов микробизнеса стали клиентами онлайн-платформы Авито, сообщили в пресс-службе компании. Для селлеров площадка запустила новый пакет услуг.

В рамках партнерства Авито и Сбера, пользователи, которые продают товары через платформу, могут переводить выручку на счета физических лиц без комиссии. Первые десять переводов юрлицам независимо от банка-получателя будут проведены без оплаты. Отправка средств на счета компаний и индивидуальных предпринимателей в другие банки составит 100 рублей.

«Мы — не маркетплейс товаров, а сервис размещения объявлений, где человек сразу и продавец, и покупатель, и заказчик услуг. И благодаря этой особенности мы стали колыбелью микропредпринимательства. Мы стремимся предоставить нашим профессиональным продавцам инструменты для масштабирования. Партнерство со Сбером — это ещё один шаг к этому», — прокомментировал запуск услуги для селлеров коммерческий директор Авито Товаров Алексей Ли.

Для того, чтобы пользоваться новым пакетом услуг, селлерам необходимо подтвердить статус юридического лица или ИП и счёт в СберБизнесе. По данным исследований Авито, товары продавцов с таким значком просматривают на 20% чаще.