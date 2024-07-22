Российская демолаборатория вошла в топ-3 рейтинга CNews Analytics

сегодня в 16:18

Демонстрационная мультивендорная технологическая лаборатория Холдинга Т1 заняла второе место в первом рейтинге «Демолаборатории для тестирования российских ИТ-решений — 2024» CNews Analytics, передает пресс-служба компании.

Холдинг набрал максимальное количество баллов в категориях «Тестируемые классы ИТ-решений», «Спектр применения результатов», «Реализованные проекты по тестированию» и др.

Эксперты центров компетенций технического блока реализуют всестороннее тестирование полного стека российских ИТ-решений и проверку широкого спектра отечественного программного обеспечения по ключевым параметрам, таким как функциональность, производительность, интеграционные возможности и другие.

«Главными критериями отбора решений являются степень их зрелости, функциональность и возможность реализации комплексных проектов в сжатые сроки. Холдинг Т1 в ответ на запрос рынка создал мультивендорную лабораторию, оснащенную современными российскими устройствами, серверами для моделирования и демонстрации экосистемы взаимосвязанных ИТ-продуктов. Здесь компании могут построить и протестировать комплексные ИТ-решения под свои задачи», — сказал исполнительный директор «Т1 Интеграция» Михаил Книгин.

В рейтинге CNews Analytics «Демолаборатории для тестирования российских ИТ-решений — 2024» эксперты всесторонне рассмотрели деятельность ведущих российских лабораторий, их возможности и перспективы, масштабы и ключевые направления работы.