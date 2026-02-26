Россиянки перечислили подарки, какие больше не хотят получать на 8 Марта

Раньше классические подарки на 8 Марта, такие как конфеты, цветы или мимоза, были безусловным стандартом. Однако сегодня, как показало исследование «ЮMoney», женщины в России все чаще предпочитают вместо формальных знаков внимания практичные вещи — деньги или технологичные новинки, сообщает Газета.ru .

Устойчивой стала тенденция отказа от так называемых «пылесборников»: 49% опрошенных россиянок не желают получать сувенирную продукцию. Тренд созвучен идеям осознанного потребления: бесполезные безделушки теперь, скорее, вызывают досаду, чем радость.

В число неудачных подарков вошла и домашняя утварь. Хотя стереотипы еще сильны, 23% мужчин осознают, что кухонная посуда — не лучший вариант для весеннего праздника. Женщины с этим согласны: 20% огорчатся, получив сковороду или кастрюлю, а 17% негативно отнесутся к сертификату на курсы домоводства.

Особый вопрос — цифровой этикет. Развитие технологий упростило общение, но привело к курьезам: 31% мужчин и 26% женщин считают виртуальные открытки и «эмодзи-букеты» в мессенджерах крайне неудачным жестом. Специалисты объясняют это «девальвацией эмоций»: в цифровую эпоху выше ценится персональный подход, а не быстрый, но безликий клик.

При выборе презента 48% мужчин по-прежнему руководствуются личным вкусом, и только 34% прямо спрашивают о желаниях женщины. Такая стратегия нередко ведет к промахам и недопониманию.

Статистика женских предпочтений указывает на явный прагматизм.

46% хотели бы в подарок деньги для самостоятельного распоряжения, но дарят их лишь 35% мужчин.

38% были бы рады ювелирным украшениям, которые преподносят только 22%.

36% мечтают о новом смартфоне или ноутбуке, однако получают их от 10% дарителей.

Примечательно, что традиционный комплект «цветы + конфеты», который выбирают 70% мужчин, теряет былую привлекательность: желанным его назвали лишь 30% женщин, а 20% будут недовольны таким шаблонным решением.

