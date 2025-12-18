Россиянки массово записываются на бьюти-услуги и не платят за них

В России перед Новым годом увеличилось количество халявщиц, которые устроили бьюти‑мастерам потребительский терроризм. Они записываются на дорогостоящие услуги и не платят за них, сообщает Baza .

Декабрь должен был стать самым прибыльным месяцем для салонов красоты. Однако в этом году он оказался провальным. Выручка многих бьюти-студий упала на 60% по сравнению с декабрем 2024 года. Одна из самых главных причин такого провала — мошенницы.

Девушки-халявщицы используют несколько схем. Первая — они устраивают скандал из-за «некачественной процедуры», после чего звучат угрозы подать иск в суд. Мастера предпочитают избегать конфликта и отпускают россиянок без оплаты. Так, в столице одна клиентка ругалась из-за якобы неправильно выстроенной архитектуры ногтей, после чего смогла уйти без оплаты.

Вторая — девушки после процедуры отправляют деньги онлайн-переводом, но скидывают неполную сумму. Так, в Петербурге бровист увидела уведомление о переводе, но не проверила сумму и отпустила клиентку. Когда мастер поняла, что ее обманули, девушка уже заблокировала ее везде. Помимо этого, девушки делают вид, что у них возникает проблема с оплатой и обещают перевести позже, но не выходят на связь.

Кроме того, иногда халявщицы просто сбегают из салона. Например, иркутский мастер заплела клиентке афрохвост и отошла на минуту, а когда вернулась — клиентки уже не было.

Также спад спроса на бьюти-услуги объясняют тем, что девушки экономят и отказываются от процедур.

Ранее мастера пожаловались на саратовскую халявщицу, которая ходит по бьюти-заведениям и отказывается платить. Она разорила уже десятки салонов красоты.

