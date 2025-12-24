Россиянки массово возвращают платья в магазины после корпоративов

В преддверии Нового года, владельцы магазинов сообщили о всплеске числа возвратов, связанных с праздничными событиями. Женщины, надев платья на корпоративные вечеринки, стремятся вернуть их, ссылаясь на несоответствие размера, сообщает Сайт MK.Ru .

«Наступило время корпоративов, и начинается полный трэш! Сегодня нам пытались вернуть платье, на котором явные следы косметики, запах сигарет, духов и пота! Ааааа!» — крик отчаяния опубликовала в соцсетях продавец магазина одежды.

Женщина рассказала, что покупательница в восторге приобрела платье после примерки, но через двое суток вернула его, утверждая, что размер не подходит. Сотрудница магазина сразу заметила, что платье уже было надето и стало «неподходящим» после вечеринки.

Продавцы отмечают, что декабрьские возвраты напоминают сюжеты новогодних комедий: сценарии повторяются, меняются только исполнители. Среди тех, кто возвращает одежду, встречаются и известные личности, уверенные в том, что им не откажут и не заподозрят в обмане.

По словам продавца, одна известная артистка пришла оформлять возврат дорогостоящего бархатного платья. Она вернула товар через неделю после покупки, но в области ягодиц ткань платья была деформирована и приняла характерную форму. Она спорила с продавцами в течение часа, но деньги так и не вернули. В итоге разгневанная женщина покинула магазин. Иногда возникают курьезные ситуации. Некоторые посетители приходят на корпоративы, не снимая этикетки с одежды.

Юрист по защите прав потребителей Сергей Гущин рассказал, что в случае возврата платья после корпоративной вечеринки закон на стороне магазина. Продавец обязан обменять или принять обратно товар, если он не был в использовании, сохранены пломбы и ярлыки. При наличии следов носки товар не принимается или отправляется на экспертизу для установления факта использования.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.