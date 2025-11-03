Россиянки массово покидают российские сайты знакомств

2025 год оказался тяжелым для российских сайтов знакомств. Метрика MAU (количество уникальных пользователей в месяц) уменьшилась на 20%. В основном дейтинговые площадки покидают девушки.

Массовый уход женщин с сайтов знакомств связан с тем, что представители сильного пола не оправдывают ожидания. Мужчины либо рассчитывают на быстрое развитие отношений в виде интима, либо вообще ничего не предлагают.

Молодое поколение и вовсе не в восторге от сайтов знакомств. Его представители предпочитают встречаться вживую, а не общаться в интернете.

