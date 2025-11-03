Россиянки массово покидают российские сайты знакомств
20% женщин покинули российские сайты знакомств в 2025 году
Фото - © Adobe Stock
Россиянки массово покидают сайты знакомств. Сервисы такого типа находятся в состоянии кризиса, сообщает SHOT.
2025 год оказался тяжелым для российских сайтов знакомств. Метрика MAU (количество уникальных пользователей в месяц) уменьшилась на 20%. В основном дейтинговые площадки покидают девушки.
Массовый уход женщин с сайтов знакомств связан с тем, что представители сильного пола не оправдывают ожидания. Мужчины либо рассчитывают на быстрое развитие отношений в виде интима, либо вообще ничего не предлагают.
Молодое поколение и вовсе не в восторге от сайтов знакомств. Его представители предпочитают встречаться вживую, а не общаться в интернете.
