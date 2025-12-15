Россиянке разрешили не платить кредит, оформленный ребенком в Roblox

Жительница Кирова добилась через суд разрешения не платить потребительский кредит, который оформила ее 9-летняя дочь во время игры в Roblox. Девочка действовала под влиянием мошенников, сообщает Baza .

Женщина дала ребенку телефон на 1,5 часа, чтобы она поиграла в Roblox. Когда мать получила обратно смартфон, то в ужасе обнаружила, что с ее счетов были сделаны крупные переводы, а также на ее имя оформили потребительский кредит.

Девочка рассказала, что в игре с ней связались «дяденьки». Они предложили подарить ей много бонусов в обмен на коды из SMS. Школьница выполнила все поручения, а мошенники получили полный доступ к телефону ее матери. За 16 минут они оформили на женщину кредит и перевели на разные счета около 700 тыс. рублей.

В банке отказались аннулировать кредит. Консультанты заявили, что заблокировали один из переводов. Женщине сказали, что она самостоятельно разгласила мошенникам коды и пароли. Суд встал на сторону банка. Тогда женщина подала апелляцию.

В этот раз судья отметил, что кредит на жертву был оформлен без ее воли и согласия. Фактически деньги она не получила, а сразу перевела их на сторонние мошеннические счета. Что касается банка, сотрудники сработали плохо: один перевод заблокировали, но уже через 3 минуты пропустили следующий. Сделку по кредиту признали недействительной.

