Россиянкам рассказали, сколько детей нужно родить для пенсии в 38 тыс руб

Чтобы претендовать на пенсию в размере 38 тысяч рублей, согласно разрабатываемому законопроекту о пенсионных баллах за материнство, женщине потребуется родить от 18 до 20 детей в течение 20–25 лет. Об этом сообщила кандидат экономических наук Светлана Сазанова изданию «Абзац» .

Сазанова пояснила, что, родив семерых детей, женщина может накопить 32,4 пенсионных балла. В текущем 2025 году 200 пенсионных баллов обеспечивают пенсию приблизительно в 38 тысяч рублей. Следовательно, для достижения 200 баллов исключительно за счет материнства необходимо родить 18–20 детей на протяжении 20–25 лет, ориентировочно с 18 до 43 лет.

По мнению эксперта, это может быть более выгодно, чем накопление баллов исходя из средней заработной платы, особенно в регионах, где уровень доходов значительно ниже, чем в Москве. Она добавила, что за 25 лет можно родить 8-9 детей, и выразила мнение, что такая мера может стимулировать рождаемость в регионах. Хотя не всем это под силу, такая помощь является ощутимой.

Ранее в Госдуму для третьего чтения был внесен законопроект о прогрессивной системе начисления «материнской пенсии». Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб пояснила, что в настоящее время матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, накапливают пенсионные баллы не более чем за шесть лет и максимум за четверых детей.

Предложенные изменения позволят женщинам продолжать накапливать баллы в течение всего декретного отпуска, а система начисления будет пересмотрена: за первого ребенка будет начисляться 1,8 балла, за второго — 3,6 балла, а за третьего и четвертого — 5,4 балла.

