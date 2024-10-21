Россиянкам рассказали, как уличить мужчину во лжи

Психолог Ярикова: телефон экраном вниз может свидетельствовать о тайнах

В здоровых отношениях чувство спокойствия возникает, когда партнеры честны друг с другом. Однако, если женщина начинает подозревать, что мужчина что-то скрывает, это может вызывать недоверие и тревогу. Психолог Елена Ярикова выделила несколько признаков, по которым можно заподозрить, что партнер не искренен, сообщает Life.ru .

Во-первых, по словам эксперта, стоит обратить внимание на поведение мужчины с гаджетами: позиция телефона экраном вниз, режим «не беспокоить» и скрытие звонков могут свидетельствовать о тайнах.

Во-вторых, если мужчина избегает прямых ответов на вопросы и уходит от темы, это также может указывать на неискренность, предостерегла психолог.

Третьим признаком является агрессивная реакция на стресс: мужчины, которые обвиняют партнерш в проблемах, скорее всего, что-то скрывают.

«Если на прямой вопрос мужчине о ситуации, которая для вас является непонятной, он отвечает агрессивно или нервничая — есть очень большая вероятность, что за этим что-то стоит», — рассказала психолог.

Четвертым моментом являются несоответствия между словами и действиями.

Наконец, непостоянный взгляд или фальшивая улыбка во время разговора могут быть индикаторами обмана, добавила Ярикова.

Важно помнить, что каждый человек уникален, а причинами стресса могут быть разные факторы. Откровенный разговор о чувствах и наблюдениях поможет укрепить доверие в отношениях и не усугублять недоразумения.