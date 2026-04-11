Россияне жалуются на массовый сбой при подаче документов на налоговый вычет. Вместо возврата средств люди сталкиваются с долгами и угрозой блокировки счетов, сообщает Baza .

По словам пострадавших, при оформлении налоговых вычетов происходит ошибка в работе Единого налогового счета (ЕНС). Попытки получить вычет приводят к тому, что программное обеспечение ФНС вместо возврата средств или уменьшения налога формирует налог и начисляет пени.

25 марта житель Москвы подал через сайт налоговой службы заявку на вычет за занятия спортом и обучение детей. Все данные были внесены корректно, заявление было одобрено. Однако спустя три дня он получил уведомление о необходимости уплаты 259 тыс. рублей налога. В личном кабинете на сайте ФНС его заявление на вычет отображалось как декларация о доходах по форме 3-НДФЛ.

Несмотря на обращения в налоговую инспекцию, проблема не была решена: специалисты посоветовали подождать три месяца, но уже через неделю пришло официальное требование оплатить задолженность до конца апреля — иначе примут меры.

Аналогичная ситуация произошла с другим россиянином. В феврале он подал налоговую декларацию 3-НДФЛ за 2025 год, в которой указал доходы по банковским вкладам для получения вычета на лечение. После подачи декларации в его личном кабинете появилась задолженность, которая, как выяснилось позже, была связана с ошибочно начисленным налогом за 2023 год. На эту сумму уже начали капать пени, а вопрос до сих пор не решен.

Еще один гражданин успешно вернул налог через вычет, деньги поступили на его счет. Однако через несколько недель в его личном кабинете обнаружился долг на ту же сумму, к которому ежедневно добавлялись пени. Два обращения в ФНС, поданные через личный кабинет, остаются без ответа уже более трех недель.

