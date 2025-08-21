Россияне тратят на микропокупки до 120 тысяч рублей в год — исследование Сбера

Аналитики персонального финансового менеджмента (PFM, Personal Finance Management) Сбера изучили расходы россиян и выяснили, что повседневные небольшие траты — такие как кофе с собой, перекусы, короткие поездки на такси или платные подписки — обходятся россиянам в десятки тысяч рублей, передает пресс-служба банка.

Наибольшая доля таких покупок приходится на продуктовые магазины (65%), кафе и рестораны (16%), локальный транспорт (6%), цифровые товары и подписки (5%), а также аптеки (4%).

Обезличенные агрегированные данные показывают, что типичный пользователь совершает около 21 микропокупки в месяц, более активные — свыше 37, а у десяти процентов клиентов число операций превышает 60. При этом, средний чек составляет 193 рубля.

Месячные траты на мелкие покупки распределяются следующим образом: классические пользователи — около 3,9 тыс. рублей, более активные — порядка 6,6 тыс. рублей, самые активные — свыше 10,1 тыс. рублей.

Суммы, которые ежегодно расходуются на мелкие повседневные покупки, сопоставимы со стоимостью крупных приобретений. За год их можно преобразовать в сбережения на: смартфон или бытовую технику, недельный отпуск, абонемент в спортзал или образовательные курсы, частичный ремонт квартиры.

«Регулярные мелкие покупки оказывают заметное влияние на личный бюджет. Их контроль и автоматизация накоплений помогают превратить такие расходы в значимые суммы и направить их на долгосрочные финансовые цели. В направлении PFM (Personal Finance Management) мы помогаем клиентам накапливать средства с помощью простых и привычных решений, встроенных в их ежедневные финансовые привычки. И мы видим результат: пользователи, начавшие копить с легкой механикой „Автонакоплений“, постепенно переходят к инвестициям, когда замечают свой потенциал для наращивания капитала — на каждую 1000 „Автонакоплений“ приходится около 20 клиентов, которые делают первые шаги в инвестировании», — сказал директор дивизиона «Персональное финансовое планирование» Сбера Павел Бурин.