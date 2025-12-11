Россияне стали больше интересоваться частичной занятостью

Сервис «Авито Подработка» зафиксировал возросший интерес жителей России к подработкам и частичной занятости. Граждане стали отдавать предпочтение гибкому графику и проявлять большую активность в ответах на соответствующие предложения, сообщает «Бриф24» .

За период с января по ноябрь 2025 года количество вакансий для подработки в среднем увеличилось на 39%, а число заинтересованных соискателей выросло на 54%.

Как отметил операционный директор «Авито Подработки» Алексей Мусаткин, подобный формат трудоустройства позволяет гражданам повысить свой доход, а предприятиям — оперативно решать краткосрочные вопросы нехватки кадров.

К примеру, в Екатеринбурге количество предложений о подработке от компаний увеличилось на 25%, а число откликов от потенциальных исполнителей — на 57%. Средний ежемесячный заработок от подработок в этом городе составил приблизительно 30 тысяч рублей.

Существенный рост наблюдается во многих регионах страны: от увеличения количества доступных смен на 62% в Брянской области до 92%-го скачка в числе откликов в Новосибирске. В целом частичная занятость предоставляет россиянам возможность получения дополнительного дохода и помогает компаниям успешно справляться с периодами сезонных или пиковых нагрузок.

