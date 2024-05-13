Россияне смогут поучаствовать в конкурсе молодых управленцев «Лидеры села»

Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи» в партнерстве с ассоциацией «Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления» проводят всероссийский конкурс молодых управленцев «Лидеры села», являющийся одним из центральных мероприятий программы «Кадры для села». Об этом сообщает пресс-служба Российского союза сельской молодежи.

Программа «Кадры для села» реализуется в рамках федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи („Молодежь России“)» национального проекта «Образование».

Цель конкурса — выявление перспективных управленцев и лидеров общественного мнения на селе. В конкурсе могут участвовать граждане РФ от 18 до 35 лет включительно: сельские управленцы в сферах муниципального управления, сельского хозяйства и других отраслей производства, общественной и политической деятельности, туризма, образования, культуры, спорта, здравоохранения, медиасферы, а также других направлений деятельности. Допускается участие в конкурсе лиц, не имеющих управленческого опыта, в том числе обучающихся в образовательных организациях.

Конкурсные испытания включают два дистанционных этапа, направленных на проверку общего уровня знаний, способностей, потенциала общественно-политической работы и очный финал, предполагающий комплексную оценку компетенций.

Победители конкурса получат поддержку в части сопровождения профессионального и карьерного роста, включения в составы экспертных и консультативных органов на федеральном, региональном и местном уровнях, в формировании команды развития сельского населенного пункта или муниципального образования, и реализации социального, коммерческого, инфраструктурного или другого проекта в рамках образовательной программы «Мастерская развития сельских территорий».

Регистрация участников конкурса осуществляется до 31 мая 2024 года через сайт лидерысела.рф, на котором представлена вся необходимая информация для участников.