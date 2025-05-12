Россияне смогут найти родственника-героя ВОВ по воссозданной 3D-модели его лица

В ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в преддверии главного события года впервые в мировой истории восстановления обстоятельств гибели и возвращения памяти Волгоградская академия МВД России дает старт уникальному, беспрецедентному, не имеющему аналогов героико-патриотическому проекту «Из забвения в бессмертие!». Об этом сообщает пресс-служба академии.

Стратегической задачей проекта является восстановление сведений о месте и времени гибели защитников Родины.

За два года поисковым отрядом Волгоградской академии МВД России «Наследники Победы» совместно с другими поисковыми отрядами были обнаружены останки более 700 солдат и офицеров РККА (при отсутствии солдатских медальонов и именных вещей), погибших на территории Сталинградской, Тверской, Псковской, Сахалинской областей и Республики Карелия. Из них всего лишь 10 удалось вернуть имена. Все они переданы в криминалистическую лабораторию Волгоградской академии МВД России для всестороннего исследования и восстановления облика человека по черепу.

Особый статус и абсолютная уникальность проекта обусловлены применением инновационных решений, которые позволили создать прижизненный облик человека по 3D-модели с использованием системы трехмерного моделирования внешности. Для придания элементам восстановленного облика характерных черт внешности жителей СССР того периода применялись алгоритмы искусственного интеллекта, основанного на принципе генеративно-состязательных нейросетей.

Портретные фотографии воссозданного облика погибших героев размещены в портретной галерее «Война в лицах».

Созданный проект — это прорыв в области идентификации личности и увековечивания памяти обо всех поднятых героях войны. Этот подход позволяет не только установить имена безымянных солдат, но и вернуть их лица истории, воссоздать их образы для потомков.

Алгоритм поиска родственника-героя: