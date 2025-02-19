Россияне рассказали, что дарят коллегам на 23 февраля

Исследование: сертификаты на покупки чаще всего дарят коллегам на 23 февраля

Большинство россиян дарит мужчинам-коллегам на 23 февраля сертификаты на покупки. Также популярностью пользуются угощения и тематические сувениры. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом Работа.ру и финтех-компанией ЮMoney.

70% респондентов рассказали, что их компании поздравляют сотрудников со всеми гендерными праздниками. У 3% работодатели поздравляют сотрудников только с Международным женским днем, а у 1% — только с Днем защитника Отечества. 26% опрошенных заявили, что в их компаниях не принято поздравлять с гендерными праздниками.

Также респонденты рассказали о том, что дарят на 23 февраля. 47% опрошенных рассматривают в качестве подарка сертификаты на покупки, 35% — угощения и сладости, 28% — тематические сувениры, 26% — алкоголь, 21% — сертификаты на процедуры.

Кроме того, 17% респондентов предпочитают дарить спортивный инвентарь. По 15% голосов набрали книги и корпоративный мерч. 13% опрошенных выбрали подписки на сервисы, 11% — «мыльные» наборы, 9% — парфюмерию, 8% — аксессуары и украшения, 4% — цветы. А вот носки и нижнее белье практически не выбирают в качестве подарков — они набрали всего 3% голосов.

Опрос проводился среди 3,5 тыс. пользователей Работа.ру старше 18 лет из всех регионов России.

По данным аналитиков ЮMoney, с 1 по 15 февраля текущего года покупка книг, в том числе аудиокниг, увеличилась на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. А вот сувениров было продано всего на 4% больше.

Также за отчетный период на 23% возросло число покупок косметики и парфюмерии. Перед праздниками на 42% выросли продажи подписок на музыку, фильмы, книги и прочий контент.