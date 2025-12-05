Россияне планируют потратить премии на подарки и погашение долгов

Каждый пятый россиянин рассчитывает на новогоднюю премию от работодателя

Согласно исследованию сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», 22% опрошенных россиян ожидают получения денежного поощрения по итогам года, причем 15% из них уверены в его выплате, сообщает RT .

Большинство (61%) рассматривают премию как устоявшуюся корпоративную практику, а 45% воспринимают ее как приятный мотивирующий бонус.

Если премия будет выплачена, 39% респондентов направят средства на подарки близким, а еще 39% — на сбережения или инвестиции. Каждый четвертый (27%) планирует использовать деньги для погашения кредитов, 26% — на повседневные расходы, а 22% мечтают о путешествиях.

При этом 31% надеется на сумму до половины месячного оклада, а 14% рассчитывают на премию, превышающую 150% от зарплаты.

