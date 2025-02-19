Россияне ответили, почему они не хотят общаться с зумерами

Опрос: 17% россиян не чувствуют комфорта при общении с зумерами

Бизнес-тренеры отметили, что межпоколенческие отношения между зумерами и старшими поколениями могут быть сложными. Взрослые зачастую не понимают молодежь, что создает трудности в общении. Однако, согласно опросу, большинство россиян в целом не испытывает серьезных проблем в общении с людьми разных возрастов, сообщает kp.ru .

Около 66% респондентов заявили, что возраст не имеет значения, если есть общие интересы или задачи. Они считают, что каждый может чему-то научить друг друга, и предвзятости мешают углублению знаний и взаимопониманию.

«Мне интересно с разными поколениями людей. Всегда можно чему-то у них поучиться», — рассказала одна из участниц опроса.

Тем не менее, 17% участников признали свою неуверенность в общении с молодежью, чувствуя себя некомфортно рядом с зумерами. Часть опрошенных (4%) отметила, что испытывает трудности с общением с людьми старшего возраста.

Некоторые (4%) предпочитают общаться только с ровесниками, избегая общения с другими. Остальные 6% выбрали вариант «другое».