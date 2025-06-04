Россияне назвали наиболее важные качества русских литературных героев

Каждый десятый россиянин регулярно читает русскую классику. Наиболее важными качествами литературных героев граждане считают доброту и отзывчивость, сообщили РИАМО в пресс-службе социальной сети «Одноклассники».

В опросе приняли участие 3 тыс. человек. В ходе исследования «Одноклассники» выяснили, как русская классическая литература повлияла на формирование жизненных ценностей у жителей страны, а также узнали об отношении граждан к персонажам произведений.

Так, каждый десятый житель страны регулярно читает произведения русской классической литературы, в то время как около трети респондентов делают это лишь несколько раз в год. При чтении литературных произведений только 45% опрошенных сталкиваются с трудностями в понимании устаревших слов и выражений. Примечательно, что 72% участников опроса хотели бы узнать происхождение этих фраз и выражений.

В произведениях русской классической литературы респонденты выделили несколько ключевых тем: моральные принципы, этические нормы и противостояние добра и зла. Среди наиболее значимых качеств персонажей россияне назвали доброту и отзывчивость, а также умение любить и дружить. При этом для молодого поколения еще важны такие качества, как стойкость и отвага.

Фото - © Пресс-служба «Одноклассников»

По данным опроса, каждый четвертый россиянин отмечает наличие негативных ассоциаций с некоторыми героями русской литературы. Среди таких персонажей — Илья Обломов и Родион Раскольников. Также в этом списке Анна Каренина, Евгений Базаров, Григорий Печорин, Павел Чичиков, Герасим и Евгений Онегин.

При этом респонденты хорошо понимают мотивы и логику действий литературных героев. Более половины опрошенных отмечают, что их восприятие персонажей и произведений изменилось с течением времени.

Говоря о том, оказала ли русская литература влияние на формирование личности, 32% опрошенных отмечают, что литературные герои сыграли важную роль в формировании их мировоззрения.