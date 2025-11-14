Россияне напишут военно-патриотический диктант 1 декабря

сегодня в 12:11

1 декабря состоится IV ежегодная Всероссийская просветительская акция «Военно-патриотический диктант-2025», организованная автономной некоммерческой организацией «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в соответствии с планом мероприятий Минобороны РФ, посвященных Году защитника Отечества. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Целями проведения диктанта являются:

популяризация военно-патриотического образования и воспитания граждан;

повышение уровня патриотизма;

развитие ценностного отношения к сохранению культурного многообразия, наследия и истории народов РФ.

Участие в акции открыто для всех граждан страны, достигших возраста 14 лет.

Вопросы диктанта формируются экспертами на основе анализа исторических фактов, документов, биографий выдающихся личностей, произведений литературного, изобразительного и музыкального искусства, связанных с военной тематикой.

За 2022–2024 годы в диктанте приняли участие более 800 тыс. человек, а география проекта охватила все 89 регионов России.