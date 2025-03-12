Россияне могут выиграть в онлайн-квесте билет на парад Победы в Москве

В рамках подготовки к празднованию юбилея Победы пользователям мобильного приложения «Победа80» стал доступен новый исторический онлайн-квест «Вечные Звезды», за участие в котором можно получить билет на празднование 9 Мая в Москве, сообщается на официальном сайте празднования.

Участники проекта «Вечные Звезды» получили возможность исследовать памятные места, связанные с событиями Великой Отечественной войны, а также побороться за главный приз — билет на парад Победы, который состоится 9 мая в Москве.

Механика квеста построена вокруг интерактивной карты с отмеченными на ней историческими памятниками. Изучая информацию о каждом объекте, пользователи смогут зарабатывать баллы, которые распределятся по трем категориям: бронзовые, серебряные и золотые Звезды. Чем больше Звезд, тем больше шансов получить главный приз.

Разработчики предусмотрели дополнительные способы увеличить свой рейтинг. Участники могут приглашать друзей, делать репосты найденных Звезд, проходить тематические квизы и взаимодействовать с чат-ботом «От Советского информбюро».

Присоединиться к квесту и начать изучение военно-исторического наследия можно уже сейчас, загрузив приложение «Победа80» на свое мобильное устройство.

Данное приложение предлагает виртуальное путешествие по историческим городам. Разработчики подготовили специальную акцию для активных участников: трое главных победителей получат билеты на парад Победы в столицу России, а еще 15 финалистов станут обладателями эксклюзивных подарочных наборов.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.