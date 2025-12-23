Россияне могут получить оплачиваемый больничный даже после увольнения

Пособие по временной нетрудоспособности — социальная выплата, которую предоставляют в соответствии с обязательным социальным страхованием на период временной нетрудоспособности и из-за материнства. В рамках нынешнего законодательства, его предоставляют россиянам не только во время работы, но и в течение месяца после увольнения, рассказал « ФедералПресс » кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Расчет дневного размера пособия вычисляют с помощью умножения среднего заработка в сутки за два календарных года, которые предшествуют году появления временной нетрудоспособности, на 60% вне зависимости от страхового стажа. Балынин привел пример того, как будут высчитывать размер выплат в случае недуга или травмы россиянина, наступивших в течение месяца после увольнения.

Например, в 2023 году мужчина каждый месяц зарабатывал по 77 тыс. рублей. В 2024-м его оклад был 86 тыс.

Гражданин уволился 17 декабря 2025 года. С 23 декабря заболел. Получается, что месяц с момента увольнения не прошел. Значит, россиянин сможет претендовать на пособие по временной нетрудоспособности, хоть уже и уволился.

Первые три дня должен будет оплатить прошлый работодатель. Оставшиеся — Социальный фонд РФ.

За 2023 год ему выплатили 924 000 рублей, за 2024-й — 1 032 000 рублей. 924 000 сложат с 1 032 000, получится 1 956 000. 1 956 000 поделят на 730, получится 2 679,45 рубля. 2 679,45 умножат на 60% и получится 1 607,67 рублей в день.

Предположим, россиянин болел 13 дней. В таком случае пособие ему начислят в размере 20 889,71 рубля. Также из этой суммы вычтут НДФЛ.

