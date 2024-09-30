Россияне могут наблюдать за обитателями Московского зоопарка онлайн

Жители России теперь могут наблюдать за жизнью питомцев Московского зоопарка онлайн, сразу в девяти вольерах установлены камеры, которые транслируют все происходящее внутри них, сообщили власти Москвы.

Камеры наблюдения установили как в уличных вольерах, так и во внутренних. Желающие смогут понаблюдать в том числе за жизнью панд, слонов, сурикатов, приматов и капибар как с компьютеров, так и с мобильных устройств. Прямые эфиры из вольеров будут вестись ежедневно с 8:00 до 20:00.

Трансляции ведутся на официальном сайте Москвы как с новых, так и со старых территорий зоопарка.

«В юбилейный для Московского зоопарка год у нас происходит множество важных трансформаций. Открываются новые современные вольеры, к нам приезжают редкие, краснокнижные животные. Запуск трансляций позволит сделать просвещение еще более доступным для десятков тысяч посетителей сайта не только из Москвы, но и из других городов нашей необъятной страны», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке у альпаки родился детеныш. У самки Ватки и самца Пуфика появился сын с рыжим пятнышком.