Россияне могут бесплатно пройти курс по волонтерству в зонах бедствия

«Нетология» запустила бесплатный онлайн-курс «Волонтерство в зонах бедствия». Это принесло компании победу в Зеленой Премии в номинации «Образовательные проекты», сообщает пресс-служба Российского экологического оператора.

Проект направлен на развитие культуры ответственного волонтерства и экологической безопасности при ликвидации последствий природных катастроф. Курс включает базовый модуль и четыре специализации: работа на местах пожаров, лесных пожаров, наводнений, аварий. После завершения обучения участники получают инструкции о том, как присоединиться к добровольческим организациям своего региона.

«Это очень важный проект. Он знакомит с реалиями волонтерской деятельности и вооружает знаниями, необходимыми для помощи людям, попавшим в чрезвычайные ситуации. К тому же, помогает объединить людей, приезжающих на место ЧС, снижает число одиночных волонтеров и популяризирует работу в составе организованных отрядов», — пояснили в пресс-службе РЭО.

Партнеры Зеленой премии: компании Сбербанк, Хартия, Экомашгрупп, Сибур, НЭО, группа ЭкоЛайн и певица Нюша.