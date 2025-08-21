сегодня в 21:01

Россияне больше не могут оплачивать «синюю галочку» в Instagram*

Кунцевский районный суд Москвы запретил покупку «синюю галочку» или верификацию в соцсети Instagram*. Ее покупка россиянами могут расценить как финансирование экстремистской организации Meta*, сообщает Baza .

Истцом является межрайонная прокуратура, которая попросила суд проверить в Сети рекламу услуги по приобретению «синей галочки» в запрещенной соцсети.

Ведомство выяснило, что для верификации необходимо оплатить подписку у компании Meta*. Следовательно, покупка верификации у экстремистской организации может носить криминогенный характер и способствует ее финансированию.

Столичный суд удовлетворил иск прокуратуры и признал услугу по покупке «синей галочки» запрещенной к распространению.

* Деятельность Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) запрещена в России.