Россиянам с 1 января разрешат делать 6 отметок в паспорте по желанию

Жителям РФ с 1 января 2026 года позволят делать шесть дополнительных отметок в паспорте. Вместо ИНН разрешат писать новый идентификатор Единого реестра населения, выдаваемый всем гражданам страны, рассказали ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

По желанию россиянина, в его паспорте могут быть указаны сведения: об ИНН (до 1 января), о номере записи федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ, созданной в отношении россиянина (с 1 января). Отметки могут ставить ФНС, МВД.

Также у россиян есть возможность вписать информацию о регистрации и расторжении брака. Для этого нужно обратиться в органы ЗАГС или МВД.

Еще в паспорте можно указать информацию о детях в возрасте до 14 лет. Также по желанию пишется и перечень ранее выданных паспортов.

Помимо этого, в отделении МВД или МФЦ можно поставить метку о загранпаспортах. В добровольном порядке указывается информация о группе крови и резус-факторе. Для этого нужно обратиться в медицинские организации государственной системы здравоохранения.

