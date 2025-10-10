Россиянам разрешили не мыть популярный продукт, но только в ряде случаев

Диетолог Соломатина: иногда мясо не нужно мыть перед готовкой

Мясо в вакуумных упаковках можно не мыть перед приготовлением, если оно прошло правильную термообработку. Однако продукт следует помыть, если его купили на стихийном рынке или с рук, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с порталом «Узнай.ру» .

Медик подчеркнула, что вопрос необходимости мытья мяса зависит от того, где именно купили продукцию.

«Если оно приобретено в магазине и упаковано в вакуум, мыть его не нужно. При правильной термической обработке (при нагреве до температуры не ниже 70–75 градусов) все микроорганизмы погибают», — сказала Соломатина.

Однако мясо необходимо промыть под холодной проточной водой, если оно продавалось без упаковки — например, лежало на прилавке и собирало пыль. Далее следует обсушить продукт, используя бумажное или обычное полотенце, а уже после — приступать к готовке.

«Однако есть важный нюанс: когда моют даже чистое мясо или курицу из фабричной упаковки, брызги воды с микрочастицами и соком попадают на раковину и другие поверхности. Если потом туда поставить зелень, посуду или другие продукты, которые не будут проходить термическую обработку, можно легко занести бактерии, например, сальмонеллу», — подчеркнула Соломатина.

Если мясо все-таки необходимо вымыть, то лучше всего делать это быстро, в отдельной емкости и под чистой проточной водой.