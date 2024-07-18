Специалист по светскому и деловому этикету Алена Гиль стала гостьей шоу «ОК на связи!» в социальной сети «Одноклассники». Она рассказала, почему смартфоны на столе во время встречи или свидания — это неуважение, как дресс-код помогает сформировать о себе правильное мнение и когда лучше водить детей в ресторан, сообщается в пресс-релизе соцсети.

По мнению эксперта, телефоны на столе — это неуважение, поскольку любому человеку неприятно, когда на встрече или свидании время уделяется не ему, а гаджету. Специалист рекомендовала обозначать время, которое вы всецело готовы посвятить вашему собеседнику, и убирать телефон, чтобы он не отвлекал от разговора.

Гиль также отметила, что соблюдение дресс-кода — это далеко не всегда про большие затраты. Намного более важно узнать, как одеваются там, куда вы отправляетесь. Эксперт считает, что нужно своим внешним видом показать, что человек в курсе, какие в этом месте «правила игры».

Что касается посещения ресторанов с детьми, специалист объяснила, что их с раннего возраста нужно обязательно приучать к хорошим манерам. Также нельзя допускать того, чтобы поведение ребенка доставляло другим посетителям неудобства и дискомфорт.