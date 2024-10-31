Россиянам рассказали об основных схемах обмана в сфере IT

За девять месяцев 2024 года в Нижегородской области было возбуждено 5 434 уголовных дела, связанных с мошенничеством в сфере IT-технологий, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МВД по Нижегородской области.

Основные схемы обмана включают телефонные звонки и сообщения через мессенджеры, где злоумышленники представляются сотрудниками банков. Они сообщают о подозрительных операциях и под различными предлогами вынуждают жертв раскрывать данные банковских карт или переводить деньги на «безопасные счета».

Кроме того, мошенники могут звонить под видом сотовых операторов, утверждая, что срок действия SIM-карты истек, и просят сообщить код из SMS для продления договора.

«Этот код — данные для входа в личный кабинет жертвы на портале „Госуслуги“ или на других сервисах», — предупредили в полиции.

Также распространены случаи взлома аккаунтов в соцсетях, когда от имени друзей просят деньги в долг или предлагают «дополнительный заработок».

По данным «Лаборатории Касперского», количество пользователей, столкнувшихся с мошенническими звонками, увеличилось на 26% по сравнению с прошлым годом. Атаки на владельцев Android-устройств с использованием троянца SpyNote также возросли, при этом злоумышленники могут обманом заставить жертву установить вредоносное ПО под видом защитного приложения.