Россиянам рассказали о востребованной и качественной услуге по уходу за ногтями

Многие слышали про аппаратный, комбинированный и обрезной маникюр, но главный и самый востребованный тренд этого сезона — пилочный маникюр, сообщила РИАМО сертифицированный инструктор по пилочному маникюру компании Vabrazive, мастер и преподаватель Олимпия Орсини.

«Его актуальность навеяна временем. Это современный, безопасный, атравматичный вид маникюра, который позволяет сделать правильный уход не только за ногтевой пластиной, но и кожей вокруг», — сказала Орсини.

Она подчеркнула, что в настоящее время большое число людей предпочитают ходить с натуральными ногтями. Это связано как с модными тенденциями, так и нехваткой времени в крупных городах. Также все чаще стали пользоваться услугами снятия покрытия из-за некачественной работы прошлого мастера.

По словам эксперта, все больше мужчин стали чаще интересоваться маникюром и уходом за ногтями. Таким образом, возникла необходимость в услуге, решающей все проблемы.

Суть техники пилочного маникюра в быстрой и безопасной обработке с помощью специальных пилок разной гритности без режущих инструментов. Теперь клиенты могут не переживать о травмах и возможных последствиях пока мастер качественно выполняет свою работу.

Орсини добавила, что техника пилочного маникюра подразумевает использование одноразовых расходников, что делает ее очень популярной и востребованной процедурой среди клиентов салонов, студий красоты и маникюрных кабинетов.