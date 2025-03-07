Россиянам рассказали о самой секретной фирме на Земле

Ведущий научный сотрудник Геологического института РАН, исследователь древних млекопитающих Павел Никольский рассказал о самом секретном месте на Земле по изучению и возрождению мамонтов, сообщает Life.ru .

Эксперт выразил опасение такой секретностью фирмы. Он отметил, что знает всех, кто там работает, и никто не шел на контакт. Исследователь заявил, что все это выглядит подозрительно, если они действительно хотят возродить мамонта, от них должна поступать не такая информация.

Специалист предупредил, что при удачном сложении обстоятельств, если получится вывести особь мамонта, выжить она не сможет.

Например, если заселить Север мамонтами, может улучшиться окружающая среда: уплотнится почва, начнутся размножаться растения. Однако мамонты могут просто там не выжить, так как среда сильно изменилась и отличается от привычной для этих животных.

Никольский признался, что однажды ему все-таки удалось поговорить с одним из участников проекта на Дальнем Востоке.

«Он сказал, что „мы клонируем, конечно, но ничего никогда не получится, однако это такая тема, под которую всегда с удовольствием дают деньги, и поэтому мы всегда будем этим заниматься“, — заявил исследователь.