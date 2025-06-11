Россиянам рассказали о правилах отдыха с собаками на пляже у моря

Новые правила МЧС об отдыхе с собаками на пляже не запрещают прогулку у моря

С сентября 2025 года в законную силу вступят расширенные правила от МЧС России об отдыхе с собаками на территории пляжей. Так, находиться с собаками нельзя будет на пляжах, предназначенных для отдыха и купания людей, но при этом гулять с животным по берегу моря, где нет оборудованных территорий, по-прежнему будет можно, пишет «Крымская газета» .

«Во время отдыха на море собака может напиться соленой воды. Если такое произошло, обеспечьте животному доступ к пресной воде в неограниченных количествах. В принципе, пресная вода всегда должна быть с собой, особенно если идете на море. Скорее всего, когда собака придет к морю, она захочет купаться», — рассказала ветеринар Светлана Павлюченко.

По словам специалиста, хозяин животного должен четко знать, как позаботиться о четвероногом друге. Ни в коем случае нельзя допускать перегрева на солнце, чтобы также предотвратить ожоги подушечек лап.

Купание в море влияет на состояние кожи питомца, поэтому по возвращении домой следует хорошо промыть шерсть собаки со специальным шампунем. Это поможет избежать раздражения кожи, так как от соли она пересушивается и трескается.

Некоторые собаки, наоборот, отказываются купаться в море из-за строения морды и того, что соленая вода попадает в глаза и нос. Речь идет о таких породах, как брахицефалы. Владельцам таких собак не следует заставлять животных окунаться в воду. Им это может быть тяжело.

Наличие намордника и поводка также являются важной частью прогулок у моря. Владельцы собак должны заботиться о том, чтобы они были. Это может защитить животное от поедания пищевых отходов, а также выброшенных на берег мертвых рыб и моллюсков.

«Если учесть все моменты, отдых с собакой на море будет только в радость. Такие прогулки полезны для наших питомцев: это и влажный прохладный воздух, это и купание в меру, которое является физической нагрузкой, отличной от обычной нагрузки на прогулках», — добавила эксперт.