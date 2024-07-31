Россиянам рассказали необычные рецепты домашних заготовок

Повар Татьяна Иваненко поделилась интересными рецептами из летних ягод и овощей. Она советовала поторопиться с заготовками из красной смородины, поскольку этот плод достаточно быстро начинает осыпаться, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам Иваненко, если успеть, то из красной смородины можно сделать очень вкусные желе, варенье и компоты или просто заморозить ее на зиму. Черную смородину лучше всего именно замораживать, и зимой ее можно будет есть в сыром виде или использовать для других заготовок.

«Не забудьте, кстати, что нужно заготовить щавель. Проще всего — отварить его в небольшом количестве воды, выпарить ее и потом заморозить кубиками: очень удобно использовать их для супов», — добавила повар.

Также Татьяна Иваненко рассказала много интересного про огурцы. Например, существует интересный рецепт соленых огурчиков с хвойной ноткой. Для приготовления на 2 килограмма огурцов берут 1,3 литра яблочного сока, 3 веточки сосны и по 50 граммов сахара и соли. Огурцы обдают кипятком, а затем холодной водой, после чего укладывают в банки вместе с сосновыми веточками.