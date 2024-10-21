Россиянам рассказали, могут ли наушники представлять опасность

Инцидент с взрывом наушника в ухе девушки в Турции поднял вопрос о безопасности подобных устройств. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что современные наушники не могут взорваться, так как их батареи слишком малы и не содержат достаточной энергии для такого.

Он подчеркнул, что опасность, вызывающая беспокойство, скорее всего, связана не с технологией, а с качеством материалов, из которых производятся наушники.

«Подобное устройство взорваться не может. Там батарейка очень маленькая, и в ней просто нет такого количества энергии, чтобы оплавить что-либо. Поэтому переживать о том, что маленькие наушники, которые мы вставляем в уши, могут взорваться, не стоит», — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, наушники от малоизвестных брендов или подделки могут быть изготовлены из некачественных и небезопасных материалов, что чревато последствиями для здоровья. Эти устройства могут содержать химикаты, которые не только раздражают кожу, но и могут попасть в кровоток. Поэтому важность выбора качественных наушников от известных производителей нельзя недооценивать.

Муртазин предупредил, что если неправильно носить наушники, это может привести к бактериальным инфекциям. Устройства контактируют с телом, что делает выбор безопасных наушников особенно актуальным. Эксперт порекомендовал обращать внимание на бренды, которые известны своим качеством, чтобы минимизировать риск потенциального вреда от используемых материалов.