Россиянам рассказали, как защитить Wi-Fi от взлома

Эксперт в области защиты информации Федор Петрушенко сообщил, что недавние атаки кибермошенников на Wi-Fi-сети не представляют серьезной угрозы с точки зрения последствий, сообщает «Постньюс» .

В сентябре хакеры обнаружили уязвимость в роутерах, которые используются для раздачи Wi-Fi. Это дало возможность мошенникам перехватывать трафик и личные данные пользователей на устройствах известных брендов, таких как Xiaomi и Netgear.

Хотя уязвимость затрагивает множество моделей устройств, Петрушенко отметил, что это лишь повышает риск, но не приводит к значительным ущербам. Он сравнил данную уязвимость с более опасной проблемой, найденной в SSH, которая могла быть использована для создания ботнета.

«Сейчас практически любой Wi-Fi роутер можно взломать. Но не факт, что после взлома роутера злоумышленник доберется до данных на вашем ноутбуке», — добавил эксперт.

Чтобы минимизировать риски, Петрушенко рекомендовал регулярно обновлять программное обеспечение и использовать сильные пароли. Это поможет защититься от возможных атак, так как многие уязвимости устраняются разработчиками до того, как их обнаружат хакеры.