Россиянам рассказали, как защитить данные на портале «Госуслуги»

В МВД РФ пояснили, что для защиты персональной информации на портале «Госуслуги» нужно удалять СМС, которые пришли пользователю с неизвестных номеров, сообщает ТАСС .

Также на эти СМС не нужно отвечать.

Исключение составляет только короткий номер 0919, который используют, чтобы оценить качество предоставленной госуслуги.

Еще полицейские рекомендовали россиянам не обращаться к третьим лицам, чтобы подать заявление и предварительно записаться на прием через личный кабинет на «Госуслугах». Если такая необходимость действительно существует, то следует бережно хранить свой логин и пароль, не сообщать эти данные третьим лицам, в том числе и должностным.

Если у человека меняется абонентский номер сотовой связи, то нужно вносить изменения в профиль учетной записи портала. Еще не следует пользоваться технологией VPN, когда нужно войти в личный кабинет. Кроме того, россиянам посоветовали не сохранять пароль и логин на портале при использовании «чужих» компьютеров.