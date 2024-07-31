Россиянам рассказали, как лотереи влияют на психику

Эксперты обсудили, как крупный выигрыш в лотерею может вскружить голову и почему внезапное богатство опасно. По словам психотерапевта и психолога Алексея Вилкова, в таких случаях человек переживает очень сильные эмоции и испытывает соблазн потратить деньги на те вещи, которые раньше были ему недоступны, сообщает «Вечерняя Москва».

«Любые денежные траты определяются изначальным отношением человека к деньгам. Если он склонен жить на широкую ногу и быстро тратить деньги, то же самое будет и с крупным выигрышем», — сказал психолог.

Напротив, если человек умеет экономить и инвестировать, то он сумеет приумножить свой выигрыш. Также бывают люди, которые не знают, как обращаться с деньгами, и сразу пытаются «слить» выигранную сумму: покупают автомобили, идут в рестораны.

В таких случаях психологи посоветовали сразу после выигрыша подождать, пока эмоции улягутся. После этого следует подумать, как разумно инвестировать эти средства, а только потом их тратить.

Ранее стало известно, что инженер-авиаконструктор из Москвы стал лотерейным мультимиллионером — он выиграл почти 170 млн рублей.