Россиянам рассказали, как избавиться от самых стойких пятен на одежд

Эксперт в области химии Васильева поделилась простым, но эффективным методом для удаления стойких пятен с одежды. Смесь из доступных ингредиентов справится даже с застарелыми загрязнениями, сообщает kp.ru .

«Перед тем как приступать к удалению пятна с одежды, разберитесь в его природе. Есть те, которые растворяются в воде, например, следы от чая или сока. Если пятно свежее, например, вы только что пролили апельсиновый сок на блузку, удалить его поможет струя воды — главное, не медлить», — пояснила специалист.

Сложнее всего удалять пятна, которые не растворяются ни в воде, ни в органических растворителях, — например, кровь или плесень. Здесь помогут специальные пятновыводители и небольшая хитрость: перед обработкой подержите ткань в теплой воде. А для самых стойких загрязнений эффективна смесь из перекиси водорода, пищевой соды и средства для мытья посуды.

Жирные следы от косметики или растительного масла тоже доставляют немало хлопот. В этом случае лучше замочить вещь в мыльном растворе. А вот пятна от обувного крема, краски или воска требуют применения органических растворителей — ацетона, спирта или нашатырного спирта. Эксперт предупредила: перед использованием любого средства важно проверить его на незаметном участке ткани, чтобы избежать повреждения материала.