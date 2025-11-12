Россиянам рассказали, что может испортить впечатление при рабочем видеозвонке

Адвокат, эксперт по кинетическому имиджу Полина Денисова заявила, что близкое расположение к экрану во время видеозвонка может нарушить личные границы собеседника, сообщает NEWS.ru .

Она акцентировала внимание на том, что онлайн-встречи — это разновидность делового общения, и важно придерживаться присущих ему правил.

«То, на что нужно обратить внимание, — это социальная дистанция. Несмотря на то, что мы находимся по ту сторону экрана, когда человек придвинут к экрану или находится слишком далеко, это тоже ощущается. Когда человек слишком близко к экрану, создается ощущение нависания и нарушения личных границ. Когда же он слишком далеко, то воспринимается как недосягаемый, и в связи с этим его очень тяжело слушать и воспринимать информацию», — рассказала Денисова.

Также эксперт порекомендовала учитывать положение камеры. По ее словам, если камера размещена слишком низко, и взгляд направлен сверху вниз, то с точки зрения языка тела, невербалики и кинетики создается впечатление, что человек смотрит свысока. Соответственно, эффективное общение в таком формате становится затруднительным, особенно при общении на равных.

Для руководителя, проводящего онлайн-совещание с сотрудниками, подобная манера подачи информации может быть приемлема. Однако, если сотрудник общается с начальником, рекомендуется расположить камеру на уровне глаз, заключила Денисова.

