Россиянам рассказали, что делать в случае профессионального выгорания

Эмоциональное выгорание — это состояние, представляющее серьезную угрозу для здоровья. На ранних этапах критически важно распознать тревожные сигналы и принять меры самопомощи. Врач-психиатр, психотерапевт, заведующая отделением психиатрии Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН Валерия Серазетдинова рассказала, как справиться с профессиональным выгоранием, сообщает kp.ru .

«Если человек только начинает ощущать напряженность, связанную с работой, и необходимость прилагать больше усилий для того, что раньше легко давалось, стоит попробовать способы саморегуляции. Это могут быть дыхательные техники, упражнения для расслабления мышц, медитация. И очень важно наладить внутренний диалог с самим собой», — рассказала врач.

Чтобы определить причины эмоционального выгорания, эксперт порекомендовала проанализировать свои ощущения, ответив на вопросы: «Что меня больше всего тревожит?» и «Что я могу с этим сделать прямо сейчас?». В некоторых случаях небольшая передышка, активная прогулка или простая зарядка могут помочь снять стресс.

Для достижения устойчивого эффекта Серазетдинова посоветовала чередовать задачи, регулярно делать паузы и избегать переработок. Если эти меры не приносят облегчения, стоит пересмотреть свое отношение к работе. В крайнем случае, по словам психиатра, можно задуматься о смене работы.