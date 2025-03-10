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Россиянам рассказали, что будет с длинными выходными в мае

Эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина рассказала, что россияне отдохнут 2 раза по 4 дня подряд в первой половине мая в этом году, сообщает РИА Новости .

Выходной с субботы 4 января был перенесен на пятницу 2 мая. 23 февраля, выпавший на воскресенье, был перенесен на четверг 8 мая.

В итоге 1 мая в четверг — выходной праздничный день, выходной в пятницу 2 мая — перенесенный праздник, а 3–4 мая — обычные выходные дни.

«Вторые майские» — это 8 мая, перенесенный праздник, 9 мая — День Победы (государственный праздник) и 10–11 мая — суббота и воскресенье. Итого россияне отдохнут два раза по четыре дня в начале мая», — отметила эксперт.

Всего в мае россияне отдохнут 13 дней.

Глава Минтруда рассказал, что при формировании календаря выходных и рабочих дней правительство принимает во внимание продолжительность новогодних и майских праздников, чтобы обеспечить гражданам максимальный комфорт, «не разрывая неделю».

Ранее Котяков заявил, что в 2027 году в России может начать работать новая система оплаты труда работников бюджетной сферы.