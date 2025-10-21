Россиянам раскрыли, когда выгоднее уходить в отпуск в 2026 году

HR Агаева: в 2026 году россиянам выгоднее всего уходить в отпуск в июле

В 2026 году россиянам выгоднее всего уходить в отпуск в июле. Но есть и другие месяцы, когда отдыхать выгодно, рассказала « ФедералПресс » эксперт по поиску работы и найму сотрудников Екатерина Агаева.

Она посоветовала уходить в отпуск в месяцы, когда наибольшее число рабочих дней. В 2026 году им будет июль. Тогда россияне будут работать целых 23 дня.

Но может быть такое, что уйти в июле 2026 года в отпуск не получится. Тогда нужно отправляться отдыхать в апреле, сентябре, октябре или декабре. Там будет по 22 трудовых дня.

В остальные месяцы уходить в отпуск не рекомендуется. Это будет бесполезно с точки зрения финансовой выгоды. Либо и вовсе возможна потеря средств.

Агаева привела пример. Предположим, россиянин зарабатывает 70 тыс. рублей в месяц. Если он уйдет в отпуск на две недели в июле 2026 года, то отпускными получит 33,4 тыс. рублей, а в качестве зарплаты 39,5 тыс. Таким образом, на отдыхе человек сможет заработать чуть больше 3 тыс. рублей.

Если же при тех же условиях уйти в мае, то отпускных заплатят 33,4 тыс. рублей. Зарплатой пришлют 33,1 тыс. рублей. Таким образом, россиянин утратит почти 3,4 тыс. рублей.

