Россиянам посоветовали не указывать в соцсетях полные данные о себе

В МВД РФ отметили, что персональные данные, указанные в соцсетях, могут позволить злоумышленникам получить важную информацию о человеке и использовать ее в преступных целях, сообщает ТАСС .

Как уточняется в материалах министерства, пользователям соцсетей важно в публичных профилях не давать очень большой объем персональных данных, позволяющих получить допинформацию. Также не рекомендуется использовать полностью ФИО и дату рождения.

Еще россиянам не советовали публично размещать фамилию, имя, отчество и личный номер телефона.

Ранее Центробанк составил топ-10 фраз мошенников, используемых для обмана россиян. Среди них: «Соединяю вас с представителем Центробанка, силовых структур, органа финансового контроля», «Звоню по вопросу работы на дому/удаленно», «На ваших счетах найдены незарегистрированные деньги, их нужно задекларировать» и другие.

