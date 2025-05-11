Россиянам посоветовали не разыгрывать мошенников по телефону

Жителей России предупредили, что вести даже шуточные диалоги с телефонными мошенниками небезопасно, так как злоумышленники могут сохранить голос и в дальнейшем использовать интонацию реального человека в преступных схемах. Такое мнение высказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова, пишет ТАСС .

«Шуточный разговор с мошенником, если вы раскусили его с первых слов, крайне опасен. Кладите трубку и не продолжайте разговор. Мошенники накапливают любую поступающую им информацию», — предупредила россиян эксперт.

Храпунова считает, что до конца 2025 года большое количество россиян столкнется с дипфейк-атаками. Когда злоумышленники создают такие схемы обмана, они используют все источники информации, до которых сумели добраться. Записанная интонация в разговоре может быть также использована, поэтому лучше прервать разговор, как только поняли, что говорите с мошенником.

Ранее сообщалось, что в Центре общественных связей ФСБ РФ зарегистрировано более 640 тысяч мошенников, которые в 2024 году причинили ущерб в общей сложности на 170 млрд рублей.