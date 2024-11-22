Россиянам ответили, какие действия юридически не являются домогательством

Адвокат Виктория Данильченко заявила, что в России существует законодательство, касающееся наказания за понуждение к сексуальным действиям, хотя само понятие «домогательства» не прописано в Уголовном кодексе, сообщает NEWS.ru .

«В российском законодательстве нет понятия „домогательства“ и, соответственно, нет и уголовной ответственности за это», — подчеркнула адвокат.

Закон устанавливает уголовную ответственность за принуждение к половым отношениям или иным сексуальным действиям по шантажу или угрозам.

Например, такая ответственность может наступить за принуждение к гомосексуальным отношениям* или лесбиянству*, которые в России не только запрещены, но и подлежат уголовному преследованию в рамках экстремизма, отметила эксперт.

Ответственность возникает только при наличии конкретных условий, таких как использование угроз или шантажа. Важно отметить, что принуждение считается осуществленным, как только пострадавшему было предъявлено требование, независимо от его реакции — согласия или отказа, заключила Данильченко.

* ЛГБТ — международная организация признана экстремистской в РФ и запрещена.